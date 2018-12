Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου

Οι πτήσεις στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Γκάτγουικ ξεκίνησαν εκ νέου να πραγματοποιούνται μετά τη σύντομη αναστολή τους, παρά τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι εθέαθη άλλο ένα drone το απόγευμα της Παρασκευής, έγινε γνωστό από μια εκπρόσωπο τύπου του αεροδρομίου.



«Οι πτήσεις συνεχίζονται στο Γκάτγουικ έπειτα τις πληροφορίες για ένα drone στην περιοχή» επισήμανε.



«Καθώς πραγματοποιούσαμε ελέγχους, οι απογειώσεις και προσγειώσεις ανεστάλησαν. Επρόκειτο για ένα προληπτικό μέτρο, καθώς η ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητά μας. Τα στρατιωτικά μέτρα, που έχουμε εφαρμόσει στο αεροδρόμιο, μας παρείχαν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις, ότι είναι ασφαλές να ανοίξουμε και πάλι τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης».



Σύμφωνα με τον βρετανικό αερολιμένα, επιβεβαιώθηκε ότι εθεάθη ένα ντρόουν κοντά στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης σήμερα το βράδυ, το περιστατικό ερευνήθηκε και κατόπιν ελήφθη η απόφαση να ξεκινήσουν και πάλι οι πτήσεις.



Νωρίτερα:



«Το Γκάτγουικ ερευνά πληροφορίες σχετικά με τη θέαση drone. Για λόγους ασφαλείας έχουμε αναστείλει τις εργασίες μας», αναφέρεται σε ανάρτηση του αεροδρομίου στο twitter.

