Παράταση στην ταλαιπωρία των επιβατών του Gatwick

Το αεροδρόμιο Γκάτγουικ δεν θα επαναλειτουργήσει πριν από το πρωί της Παρασκευής, μετέδωσε απόψε το BBC.

Σχεδόν όλες οι πτήσεις από και προς το Γκάτγουικ ματαιώθηκαν την Πέμπτη, γεγονός που προκάλεσε χάος και εκνευρισμό στο αεροδρόμιο, λόγω των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το BBC, το αεροδρόμιο δεν θα επαναλειτουργήσει τουλάχιστον πριν από το πρωί της Παρασκευής ενώ μέχρι στιγμής έχουν κάνει την εμφάνισή τους πάνω από 50 drones, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο ή οι χειριστές τους.

«Κάθε φορά που νομίζουμε ότι πλησιάζουμε τον χειριστή, το drone εξαφανίζεται. Όταν σκεφτόμαστε να ξανανοίξουμε το αεροδρόμιο, επανεμφανίζεται», εξήγησε ο Τζάστιν Μπάρτενσο, υπεύθυνος της τοπικής αστυνομίας.

Σχεδόν 12.000 επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στους χώρους του αεροδρομίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και η διεύθυνση κάλεσε όλους όσους ταξιδεύουν, να ενημερώνονται για την πτήση τους από την εταιρία τους πρίν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την Guardian, στο σημείο έχει κλειθεί και ο στρατός, σε μία προσπάθεια να βρεθεί λύση. Σκόπιμη χαρακτηρίζουν την ενέργεια οι Αρχές, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου Στιούαρντ Ουίνγκεϊτ δήλωσε ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό ως αποτέλεσμα αυτής της «εγκληματικής δραστηριότητας».

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει «ειδικό εξοπλισμό» στο αεροδρόμιο, ο οποίος θα βοηθήσει την αστυνομία του Σάσεξ να εντοπίσει τους δράστες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Κρις Γκρέυλινγκ ανακοίνωσε προσωρινή άρση περιορισμών στις νυχτερινές πτήσεις σε άλλα αεροδρόμια στη Βρετανία, προκειμένου να αποσυμφορηθεί του Γκάτγουικ,. όπως μετέδωσε το Sky News.

Ο εκπρόσωπος της Τερίζα Μέι έκανε λόγο για ενέργεια «ανεύθυνη και εντελώς απαράδεκτη», υπενθυμίζοντας ότι αυτό που έγινε είναι παράνομο και τιμωρείται με φυλάκιση πέντε ετών.

Το Γκάτγουικ είναι το όγδοο σε μέγεθος αεροδρόμιο της Ευρώπης. Εξυπηρετεί 228 προορισμούς σε 74 χώρες και κάθε χρόνο περνούν τις πύλες του 45 εκατομμύρια επιβάτες.

