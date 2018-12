Ντόναλντ Τραμπ: Νικήσαμε το ISIS στη Συρία

Κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος έχει ο Ντόναλντ Τραμπ που γνωστοποίησε την αποχώρηση του ISIS από το τελευταίο του αστικό θύλακα στη Συρία.

Λίγες ημέρες αφότου οι δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους ηττήθηκαν από τους Κούρδους μαχητές από το Hajin, στην επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter: «Νικήσαμε το ISIS στη Συρία». Μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι αυτή ήταν και η μόνη αιτία που οι ΗΠΑ είχαν παρουσία στη Συρία, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του

Μετά και αυτή του την «εξαγγελία» ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει σύμφωνα με τους New York Times να αποσύρει τους περίπου 2.000 Αμερικανούς αξιωματικούς που βρίσκονται εδώ και τέσσερα χρόνια στη Συρία, με σκοπό την αφάνιση του ISIS.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου διαφωνούν με την πρόθεσή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη χώρα.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.