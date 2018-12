Miss Universe 2018: Η Μις Φιλιππίνες! Ποια θέση πήρε η Ιωάννα Μπέλλα

Η Μις Φιλιππίνες Κατριόνα Γκρέι (Catriona Gray) είναι η νικήτρια του διαγωνισμού Miss Universe 2018, που πραγματοποιήθηκε στη Μπανγκόκ.

Η 24χρονη, που έχει ρίζες και από την Αυστραλία, κατάφερε να ξεχωρίσει την τελική δεκάδα και να αφήσει πίσω της τις εντυπωσιακές διαγωνιζόμενες της Νότιας Αφρικής και της Βενεζουέλας, στη δεύτερη θέση και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Ο Στιβ Χάρβεϊ (ο οποίος το 2015 είχε ανακοινώσει λάθος Μις Υφήλιο) και το plus-size μοντέλο Άσλεϊ Γκράχαμ τα πήγαν περίφημα στην παρουσίαση της βραδιάς. ενώ τη μουσική επένδυση του σόου ομορφιάς ανέλαβε η Ne-Yo.

Πρόκειται για την τέταρτη καλλονή από τις Φιλιππίνες που κατακτά τον πολυπόθητο τίτλο στην ιστορία του διαγωνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελική 20άδα δεν πέρασε ούτε η πρώτη transgender διαγωνιζόμενη στην ιστορία του διαγωνισμού, η Ισπανίδα Άντζελα Πόνσε, αλλά ούτε και η δική μας Ιωάννα Μπέλλα.

Ποια είναι η Κατριόνα Γκρέι

Η πολυτάλαντη Κατριόνα Γκρέι είναι τηλεπαρουσιάστρια, μοντέλο, τραγουδίστρια, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και σε θεατρικές παραστάσεις στη χώρα της.

Η μελαχροινή καλλονή γεννήθηκε στο Κουίνσλαντ από Αυστραλό πατέρα και Φιλιππινέζα μητέρα. Αφού τελείωσε το λύκειο στην Αυστραλία, μετακόμισε μόνιμα στη Μανίλα, όπου ξεκίνησε την καριέρα της στη σόουμπιζ.

Στις συνεντεύξεις της στο πλαίσιο του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe, είχε προκαλέσει αίσθηση τασσόμενη υπέρ της αποποινικοποίησης της ιατρικής κάνναβης και του κινήματος MeToo. Είναι ανύπαντρη, ωστόσο τους τελευταίους μήνες διατηρεί σχέση με το μοντέλο Κλιντ Μποντάντ.

Ιωάννα Μπέλλα: Ήμουν ράκος, έκλαιγα

Λίγες ώρες πριν τα καλλιστεία, η Ελληνίδα καλλονή είχε μιλήσει στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου για την ψυχολογία της και πώς την έχουν επηρεάσει συναισθηματικά όλα όσα λέγονται στην Ελλάδα για εκείνη.

Ειδικότερα, η Σταρ Ελλάς Ιωάννα Μπέλλα αναφέρθηκε στο πώς αισθάνθηκε μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις της στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Ψυχολογικά τις τελευταίες ημέρες είμαι καλά, όταν είχε γίνει αυτός ο ντόρος στην Ελλάδα κι εγώ έλειπα και δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δεν ήμουν καλά. Ήμουν ένα ράκος! Δεν έδωσα το 100% εδώ που βρίσκομαι, αντί να το ζω και να περνάω τέλεια, έκλαιγα συνεχώς. Μέχρι και υπεύθυνοι με καταλάβαιναν και με ρώταγαν αν είμαι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

