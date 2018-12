Έκρηξη με πάνω από 40 τραυματίες στην Ιαπωνία!

Πανικός επικράτησε σε ρεστοράν στην Βόρεια Ιαπωνία, όταν ύστερα από έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι!

Το εστιατόριο βρίσκεται στο Σαπόρο στη Βόρεια Ιαπωνία και οι λόγοι της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στην Ιαπωνία τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά και έχουν διακομιστεί σε κοντινά νοσοκομεία.Ο λόγος της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός με την αστυνομία να ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε.

