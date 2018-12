Σείστηκε η Γη στην Αυστραλία! Σεισμός 6,1 Ρίχτερ!

Σεισμός 6,1 βαθμών σημειώθηκε σε απόσταση 1.020 χιλιομέτρων από τις ακτές του Περθ της Αυστραλίας και σε εστιακό βάθος 33 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. σε λίγο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν ζημιές ενώ οι αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές και τονίζουν πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο τσουνάμι!

Global Disaster Alert and Coordination System Alert : On 12/16/2018 2:26:19 PM, an earthquake occurred in Australia potentially affecting No people within 100km. The earthquake had Magnitude 5.6M, Depth:10km. https://t.co/yCm11sctM1