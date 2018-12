Το CBS αποζημίωσε με 9,5 εκατ. δολ. την ηθοποιό Ελίζα Ντούσκου

Το ποσό των 9,5 εκατ. δολαρίων έλαβε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS η ηθοποιός, Ελίζα Ντούσκου, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αποδέχθηκε διακανονισμό για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από συνάδελφό της, την οποία κατήγγειλε.



Η ηθοποιός κατήγγειλε τον συνάδελφό της στην τηλεοπτική σειρά "Bull", Μάικλ Γουέδερλι ότι έκανε σχόλια για την εμφάνισή της και ότι είπε ένα αστείο περί βιασμού.



Η Ελίζα Ντούσκου υποστήριξε ότι την απέλυσαν από τη σειρά, όταν διαμαρτυρήθηκε για τη στάση του συμπρωταγωνιστή της.



Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2017 η ηθοποιός υπέγραψε συμβόλαιο για βασικό ρόλο σε τρία επεισόδια της δραματικής σειράς του CBS και υπήρχαν σχέδια να γίνει μέλος του καστ.



Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Times η ηθοποιός κατήγγειλε ότι ο Μάικλ Γουέδερλι ήταν πολύ φιλικός απέναντί της και ότι διατύπωσε σχόλια, τα οποία την έκαναν να αισθανθεί άβολα. Μπροστά στο cast και τους τεχνικούς, ο ηθοποιός "έκανε παρατήρηση για την εμφάνισή της, είπε ένα αστείο περί βιασμού και ένα σχόλιο για τρίο".



Η ηθοποιός είπε ότι ως αντίποινα για τα όσα κατήγγειλε για τον συμπρωταγωνιστή της την απομάκρυναν από την τηλεοπτική σειρά.



Τελικά με διαμεσολάβηση με το CBS, η εταιρεία συμφώνησε να της καταβάλει το ποσό των 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου αντίστοιχο με αυτό που θα εισέπραττε αν παρέμενε στη σειρά για τέσσερις σεζόν. Το τηλεοπτικό δίκτυο πλήρωσε την ηθοποιό με αντάλλαγμα να μην συζητήσει δημόσια τα ανάρμοστα σχόλια του συμπρωταγωνιστή της.



Οι πληροφορίες για τον διακανονισμό έγιναν γνωστές μετά την έρευνα δύο ανεξάρτητων νομικών εταιρειών που προσλήφθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του τηλεοπτικού δικτύου για να εξετάσουν τις κατηγορίες γυναικών εργαζομένων στο CBS κατά του Λέσλι Μούνβες πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του.



Τον περασμένο Αύγουστο, το διοικητικό συμβούλιο της CBS Corporation ξεκίνησε έρευνα προσλαμβάνοντας τις δικηγορικές εταιρείες Covington & Burling και Debevoise & Plimpton για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακομεταχείρισης που έκαναν πολλές γυναίκες κατά του Λέσλι Μούνβες πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Το συμβούλιο έδωσε επίσης εντολή στους εξωτερικούς δικηγόρους να διερευνήσουν "τα ζητήματα κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα του CBS".



Σε σχέδιο έκθεσης που συνέταξαν οι δικηγόροι, σύμφωνα με τους "New York Times", ανέφεραν ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η εταιρεία τις καταγγελίες της Ελίζα Ντούσκου δεν ήταν μόνο λανθασμένος, αλλά κατέδειξε μεγαλύτερα προβλήματα στο CBS.



To CBS επιβεβαίωσε τον διακανονισμό με δήλωση στην οποία ανέφερε: "Οι ισχυρισμοί της κας Ντούσκου είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια κουλτούρα που ορίζεται από έναν εργασιακό χώρο ασφάλειας, σεβασμού, χωρίς αποκλεισμούς, έχουμε ακόμη πολύ δουλειά μπροστά μας για να το επιτύχουμε".



Ο Λέσλι Μούνβες, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CBS Corp από το 2006 παραιτήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις.