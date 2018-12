Στρασβούργο: Νεκρός ο δράστης της αιματηρής επίθεσης

Πηγές αναφέρουν ότι ο Σεκάτ έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών στο Στρασβούργο. Η εντολή που είχαν οι αστυνομικοί ήταν να βρεθεί ο μακελάρης "νεκρός ή ζωντανός". Άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον των αστυνομικών που τον περικύκλωναν.

Ο Σερίφ Σεκάτ, ο δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο, “εξουδετερώθηκε” από την αστυνομία απόψε, μετά από μεγάλη επιχείρηση, όπως ανέφεραν πολλές πηγές

Σύμφωνα με την αλσατική εφημερίδα DNA, ο Σεκάτ σκοτώθηκε από αστυνομικούς στη συνοικία Νεντόρφ. Είχε επάνω του ένα όπλο και ένα μαχαίρι.

