Νικήτρια η Μέι: Παραμένει στην ηγεσία του - Οι πρώτες δηλώσεις και οι αντιδράσεις

Την μεγαλύτερη μάχη της πολιτικής σταδιοδρομίας έδωσε το βράδυ της Τετάρτης η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι και βγήκε νικήτρια. Η μυστική ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα των Συντηρητικών επί της πρότασης αποπομπής της ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ και το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της παραμονής της, με 200 ψήφους υπέρ και 117 κατά.

Η πρόταση μομφής σε βάρος της πρωθυπουργού απορρίφθηκε και κατά συνέπεια η Μέι παραμένει στην ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και στην ηγεσία της χώρας

Οι πρώτες δηλώσεις

H Bρετανίδα πρωθυπουργός δήλωσε ευχαριστημένη που έλαβε τη στήριξη των βουλευτών της, σημειώνοντας ότι οι πολιτικοί όλων των πλευρών πρέπει να ενωθούν.

Έκανε λόγο για μια ανανεωμένη αποστολή για την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι άκουσε τους συναδέρφους της που ψήφισαν εναντίον της.

Μιλώντας έξω από την Ντάουνιγκ Στριτ, λίγο μετά την επικράτησή της στην ψηφοφορία για την πρόταση μομφής που κατέθεσαν οι βουλευτές του κόμματότς της εναντίον της, η Μέι τόνισε ότι την Πέμπτη θα πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδιώκοντας νομικές και πολιτικές διασφαλίσεις για το ιρλανδικό "μηχανισμό ασφαλείας" (backstop) στη συμφωνία της για το Brexit.

Χρειάζεται να συνεχίσουμε τη δουλειά να ολοκληρώσουμε το Brexit, πρόσθεσε.

Η αντίδραση Κόρμπιν

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Κόρμπιν κάλεσε την Μέι να θέσει σε ψηφοφορία και την συμφωνία για το Brexit.

Το βρετανικό κοινοβούλιο χρειάζεται να επανακτήσει τον έλεγχο του Brexit, δήλωσε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν, μετά την απόρριψη της πρότασης μομφής που κατέθεσαν Συντηρητικοί βουλευτές κατά της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι.

«Η σημερινή ψηφοφορία δεν κάνει καμία διαφορά στις ζωές του λαού μας», τόνισε ο αρχηγός των Εργατικών.

«Πρέπει πλέον να φέρει τη ζοφερή της συμφωνία πίσω στη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη εβδομάδα ώστε το κοινοβούλιο να επανακτήσει τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στους βουλευτές του κόμματός της ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες γενικές εκλογές, όπως ανέφερε ένας βουλευτής που ήταν παρών στη συνάντηση αυτή.

Η Μέι τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές

Μιλώντας στα μέλη της Επιτροπής 1922, η Μέι είπε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι «πολύ πολύ άσχημη» για να προχωρήσει το κόμμα σε αντικατάσταση της ηγεσίας του, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και εγκαίρως τη διαδικασία του Brexit

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που έχει κατατεθεί σε βάρος της ηγέτιδας των Συντηρητικών.

Την Πέμπτη οι ηγέτες των 27 εταίρων είναι προγραμματισμένο να συζητήσουν εκτάκτως το Brexit στην Σύνοδο Κορυφής, μετά το αίτημα της κ. Μέι για διαβεβαιώσεις όσον αφορά την Βόρεια Ιρλανδία.

Οι εταίροι, που θα ενημερωθούν από την κ. Μέι για τις θέσεις του Λονδίνου, έχουν καταστήσει σαφές πως δεν θα δεχτούν αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας εξόδου που συνομολογήθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Οι 27 έχουν αφήσει ανοιχτή την «πόρτα» για διευκρινίσεις, χωρίς όμως να είναι σαφές εάν αυτό αρκεί για την κ. Μέι.

Ακόμα κι αν επιβιώσει της εσωκομματικής πρότασης μομφής η πρωθυπουργός θα πρέπει να κερδίσει ψηφοφορία επί της συμφωνίας στην Βουλή των Κοινοτήτων.

