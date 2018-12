Τραγωδία στη Τουρκία με τρένο υψηλής ταχύτητας - Νεκροί και τραυματίες

Τρένο υψηλής ταχύτητας καρθώθηκε σε γέφυρα στην Τουρκία. Σύμφωνα με το CNN Turk υπάρχουν θύματα

Το τραίνο εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ της πρωτεύουσας, της Άγκυρας, και της επαρχίας Ικονίου στην κεντρική Τουρκία, μετέδωσε το CNN Turk.

Άγνωστο, ακόμη, υπό ποιες συνθήκες το τρένο εκτροχιάστηκε, δύο, τουλάχιστον, από τα βαγόνια χτύπησαν στην ανισόπεδη διάβαση η οποία κατέρρευσε.

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι το τρένο πριν εκτροχιαστεί συγκρούστηκε με άλλο τρένο ή μηχανή τρένου που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και στη συνέχεια προσέκρουσε πάνω στην πεζογέφυρα.

Τα τουρκικά ΜΜΜΕ κάνουν λόγω για 4 νεκρούς και πάνω από 40 τραυματίες

Τουρκική αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας έπεσε πάνω σε ανισόπεδη διάβαση και δύο βαγόνια της ανατράπηκαν στην Άγκυρα, μετέδωσε το CNN Turk, προσθέτοντας ότι υπάρχουν θύματα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει διασώστες να έχουν σπεύσει στον τόπο του δυστυχήματος, όπου τα βαγόνια έχουν παγιδευτεί κάτω από τα κατεστραμμένα μεταλλικά συντρίμμια μιας ανισόπεδης διάβασης.

Γύρω από το τρένο υπάρχουν δεκάδες ασθενοφόρα και σε εικόνες από το σημείο φαίνονται διασώστες να μεταφέρουν άτομα πάνω σε φορεία.

#BREAKING Many reportedly wounded after an high speed train collided and derailed in Turkey's Ankara pic.twitter.com/J1dk9UhkGM