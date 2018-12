Δεν πέφτει η Μέι. Νίκησε στη μάχη της πρότασης μομφής

Την μεγαλύτερη μάχη της πολιτικής σταδιοδρομίας έδωσε το βράδυ της Τετάρτης η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι και βγήκε νικήτρια. Η μυστική ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα των Συντηρητικών επί της πρότασης αποπομπής της ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ και το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της παραμονής της, με 200 ψήφους υπέρ και 117 κατά.

Proud to have voted in support of the PM, thank you to the many people who have contacted my office today to urge me to do just that pic.twitter.com/pF5ChA4xHh