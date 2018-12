Κοριτσάκι κατήγγειλε στις Αρχές τον πατέρα του για μια τουαλέτα

Για μια τουαλέτα κατήγγειλε στις αρχές τον πατέρα του ένα κοριτσάκι επτά ετών στην Ινδία, ενώ εκείνος προσπαθεί τώρα να αποδείξει στην αστυνομία πως είναι αθώος.

Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι. Η Χανίφα Ζαάρα έστειλε στις αστυνομικές αρχές ένα γράμμα στο οποίο τόνιζε πως ο πατέρας της την εξαπάτησε και δεν της έχτισε μια τουαλέτα όπως της είχε υποσχεθεί. Για το λόγο αυτό πρέπει να συλληφθεί, σύμφωνα με την ίδια.

Σύμφωνα με τη Unicef, περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες στην Ινδία αναγκάζονται να πηγαίνουν για τις ανάγκες τους σε υπαίθριους χώρους, αφού δεν έχουν πρόσβαση σε κανονικές τουαλέτες.

Η Χαλίφα, που ζει με τους γονείς της στην επαρχία Αμπούρ, δεν είχε ποτέ τουαλέτα στο σπίτι της. Όπως είπε μιλώντας στο BBC, λίγοι από τους γείτονες της διαθέτουν μια στο σπίτι τους.

«Ένιωθα αμηχανία όταν αναγκαζόμουν να πάω τουαλέτα έξω στη φύση και οι άνθρωποι γύρω με κοιτούσαν», σημείωσε η μικρή Χαλίφα, ενώ διευκρίνισε πως επέμεινε για το χτίσιμο μιας τουαλέτας κυρίως όταν έμαθε στο σχολείο για τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν από τη συνήθεια αυτή.

«Ο πατέρας μου έχει υποσχεθεί πολλάκις πως θα έχτιζε μια τουαλέτα. Ωστόσο μάλλον με κορόιδεψε και γι′ αυτό θέλω να τον συλλάβετε», έγραψε στο γράμμα της.

Ο πατέρας της, Εχσανούλαχ, είπε στο BBC πως είχε ξεκινήσει το χτίσιμο αλλά εξαιτίας της ανεργίας του και της έλλειψης χρημάτων δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει.

