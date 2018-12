Στρασβούργο: Ο δράστης φώναζε "Αλλάχ Ακμπάρ". Διέφυγε στη Γερμανία;

Ο Γάλλος, που είναι ύποπτος για τον φόνο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 13 σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο, είχε φυλακισθεί στη Γερμανία το 2016 και το 2017 με κατηγορίες για κλοπή και είχε απελαθεί στη Γαλλία το 2017, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού Ομοσπονδιακού Εγκληματολογικού Γραφείου Αστυνομίας BKA.

Ο ύποπτος είναι ένας 29χρονος γάλλος πολίτης, ο οποίος είναι γνωστός στις γαλλικές αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι γερμανικές αρχές συνεργάζονται στενά με γάλλους αξιωματούχους καθώς συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ύποπτου ως δράστη, το όνομα του οποίου είναι Σερίφ Σεκάτ, όπως ανακοινώθηκε από τις γαλλικές αρχές.

Ο δράστης φώναζε "Αλλάχ Ακμπάρ

Ο Γάλλος εισαγγελέας, επικαλούμενος μαρτυρίες, τόνισε πως ο 29χρονος Σερίφ Σεκάτ φώναζε τη στιγμή της επίθεσης στο Στρασβούργο “Αλλάχ Ακμπάρ (σ.σ. ο Θεός είναι μεγάλος). Έτσι, οι γαλλικές αρχές αποδίδουν χαρακτηριστικά ισλαμιστικής τρομοκρατίας στο μακελειό.

Ο 29χρονος άνδρας που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 13 άλλων χθες βράδυ στο Στρασβούργο, σύμφωνα με τη νομαρχία του Κάτω Ρήνου, εξακολουθεί να διαφεύγει, με τις αρχές να χτενίζουν μια πόλη που τελεί υπό σοκ μετά τη φονική επίθεση εναντίον της χριστουγεννιάτικης αγοράς της.

Ο δράστης των πυροβολισμών παραλίγο να πιαστεί χθες βράδυ αλλά εξαφανίστηκε, μετά τις ανταλλαγές πυρών με αστυνομικούς, εξήγησε ο δήμαρχος του Στρασβούργου Ρολάν Ρις στο δίκτυο Europe 1.

Ο δράστης άνοιξε πυρ χθες βράδυ λίγο πριν από τις 20.00 τοπική ώρα σε τρία σημεία του ιστορικού κέντρου του Στρασβούργου, μέσα σε δρόμους με καταστήματα στο μέσο της διάσημης χριστουγεννιάτικης αγοράς τη πόλης, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια τουρίστες.|

“Η τρομοκρατία μας χτύπησε ξανά” με τα λόγια αυτά ξεκίνησε την ενημέρωσή του ο Rémi Heitz, γενικός εισαγγελέας του Παρισιού, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής της έρευνας για την επίθεση με τους τρεις νεκρούς και τους 12 τραυματίες, το βράδυ της Τρίτης (11.12.2018) στο Στρασβούργο.

Σχεδόν 420 αστυνομικοί από διάφορες μονάδες και 200 χωροφύλακες επιχειρούν για τον εντοπισμό του.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η εκδοχή ο φυγάς να πέρασε στη Γερμανία, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός των συνόρων έχει διασφαλιστεί όπως και ο αποκλεισμός περιμετρικά της πόλης του Στρασβούργου".

Η εισαγγελία του Παρισιού διενεργεί έρευνα για "δολοφονίες και απόπειρες δολοφονιών σε σχέση με τρομοκρατική ενέργεια και συμμετοχή σε εγκληματική τρομοκρατική συμμορία".

"Το τρομοκρατικό κίνητρο δεν έχει διαπιστωθεί", δήλωσε ο Νουνιές στο δίκτυο France Inter, καλώντας για "μέγιστη προσοχή" όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των γεγονότων.

Αυτόπτες μάρτυρες πάντως αναφέρουν ότι κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ».

Μετά την επίθεση, η γαλλική κυβέρνηση αύξησε το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών, ενημέρωσε ο υπουργός Εσωτερικών. Το μέτρο προβλέπει «την εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων στα σύνορα», είπε ο Καστανέρ, ενώ θα γίνονται επίσης περισσότεροι έλεγχοι «σε όλες τις χριστουγεννιάτικες αγορές» της Γαλλίας «για να προληφθεί ο κίνδυνος επίθεσης κάποιου επίδοξου μιμητή» των τραγικών γεγονότων στο Στρασβούργο. Θα υπάρξει επίσης, «συμπληρωματικά», ακόμη «πιο ισχυρή κινητοποίηση» των μονάδων του στρατού που συμμετέχουν στην επιχείρηση Sentinelle «καθ' άπασα την επικράτεια».

Strasbourg terror suspect on the run: December 12, 2018 -- #StrasbourgShooting #BREAKING A massive manhunt is under way for a gunman who killed two people and wounded a dozen others at a Christmas market in Strasbourg. Initially, officials said three… https://t.co/PjstpdxPdm pic.twitter.com/y1VkSUXXcU