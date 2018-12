Brexit - Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Πρόταση μομφής κατά της Μέι

Συμπληρώθηκαν τελικά οι 48 επιστολές που ήταν απαραίτητες ώστε να καταστεί εφικτό να κατατεθεί η πρόταση μομφής κατά της πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τερέζα Μέι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σερ Graham Brady, επικεφαλής της Επιτροπής 1922, μαζεύτηκαν οι απαιτούμενες 48 επιστολές από το κόμμα των Συντηρητικών, οι οποίοι εκφράζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την πρωθυπουργό για το θέμα του Brexit.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση η ψηφοφορία θα γίνει απόψε μεταξύ 18:00 και 20:00, τοπική ώρα.

Χθες το βράδυ συγκεντρώθηκε ο αριθμός των 48 επιστολών που απαιτούνται προκειμένου να κατατεθεί πρόταση μομφής σε βάρος της Μέι από το κόμμα της.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης Επιτροπής 1922, Γκρέιαμ Μπρέιντι ζήτησε να συναντηθεί με την Μέι μετά την συνεδρίαση του κοινοβουλίου.

Για να παραμείνει η Μέι στη θέση της, θα πρέπει να λάβει την υποστήριξη 158 βουλευτών των Συντηρητικών. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται ακόμη και να παραιτηθεί, οδηγώντας τη Βρετανία σε πρόωρες εκλογές.

To ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας για το Brexit απέκλεισε κατηγορηματικά η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία είχε χθες συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, στο Βερολίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa), σε κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), η κυρία Μέρκελ τόνισε ότι «όπως έχουμε δηλώσει, δεν θα υπάρξει περαιτέρω άνοιγμα της συμφωνίας εξόδου», εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση ότι μπορεί να βρεθεί τελικά λύση.

Όπως μεταδίδει το BBC, σε περίπτωση που η Τερέζα Μέι δεν καταφέρει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη τότε θα πραγματοποιηθεί νέα ψηφοφορία στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχει.

Ανοιχτό παραμένει, ωστόσο, το ενδεχόμενο ακόμη και αν η κ. Μέι κερδίσει την ψηφοφορία να αποφασίσει να εγκαταλείψει την ηγεσία του συντηρητικού κόμματος από μόνη της.

Ακριβώς επειδή το συντηρητικό κόμμα είναι το μεγαλύτερο στο βρετανικό κοινοβούλιο, όποιος είναι ο επικεφαλής του κόμματος θα είναι και πρωθυπουργός.

Η κ. Μέι, η οποία ανέλαβε τα «ηνία» της χώρας λίγο μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα σφοδρή κριτική -τόσο από τους συντηρητικούς όσο και από τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο της χώρας- για τη συμφωνία εξόδου που διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του BBC, η κ. Μέι αναμένεται να προχωρήσει σε δηλώσεις έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ από λεπτό σε λεπτό.

UK Prime Minister Theresa May will face a vote of no confidence in her leadership later on Wednesday https://t.co/wzta1v9ScU