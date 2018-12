Brexit - Ραγδαίες εξελίξεις: Πρόταση μομφής κατά της Μέι: "Δεν φεύγω" λέει η πρωθυπουργός

Συμπληρώθηκαν τελικά οι 48 επιστολές που ήταν απαραίτητες ώστε να καταστεί εφικτό να κατατεθεί η πρόταση μομφής κατά της πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τερέζα Μέι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σερ Graham Brady, επικεφαλής της Επιτροπής 1922, μαζεύτηκαν οι απαιτούμενες 48 επιστολές από το κόμμα των Συντηρητικών, οι οποίοι εκφράζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την πρωθυπουργό για το θέμα του Brexit.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση η ψηφοφορία θα γίνει απόψε μεταξύ 18:00 και 20:00, τοπική ώρα.

Χθες το βράδυ συγκεντρώθηκε ο αριθμός των 48 επιστολών που απαιτούνται προκειμένου να κατατεθεί πρόταση μομφής σε βάρος της Μέι από το κόμμα της.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης Επιτροπής 1922, Γκρέιαμ Μπρέιντι ζήτησε να συναντηθεί με την Μέι μετά την συνεδρίαση του κοινοβουλίου.

Για να παραμείνει η Μέι στη θέση της, θα πρέπει να λάβει την υποστήριξη 158 βουλευτών των Συντηρητικών. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται ακόμη και να παραιτηθεί, οδηγώντας τη Βρετανία σε πρόωρες εκλογές.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του BBC, η κ. Μέι αναμένεται να προχωρήσει σε δηλώσεις έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ από λεπτό σε λεπτό.

Οι δηλώσεις Μέι

Θα πολεμήσω με όσες δυνάμεις έχω. Είμαι μέλος του Συντηρητικού Κόμματος 40 χρόνια. Πιστεύω στο όραμα του κόμματος για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη κοινωνία.

Μέσα από καλές και κακές στιγμές τα τελευταία δυο χρόνια, δεν έχασα την ελπίδα ότι καλύτερες μέρες έρχονται μετά το Brexit. Επρόκειτο να πάω στο Δουβλίνο αλλά θα μείνω στο Λονδίνο για να παλέψω. Μια αλλαγή στην ηγεσία των Τόρις θα πήγαινε πίσω το Brexit. Ο νέος ηγέτης δεν θα είχε χρόνο να επαναδιαπραγματευτεί, να περάσει τους νόμους έως τις 21 Ιανουαρίου και θα γίνει το Brexit στις 29 Μαρτίου. Δεν θα ήταν προς το εθνικό συμφέρον. Θα ήταν προς το συμφέρον των αντιπάλων μας, όχι των πολιτών που θέλουν έξοδο από την Ε.Ε.

Πρέπει και θα το κάνουμε, να γίνει πράξη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Το συντηρητικό κόμμα είναι κόμμα όλων των Βρετανών. Είμαι αφοσιωμένη και είμαι έτοιμη να τελειώσω τη δουλειά!

