Συναγερμός εξαιτίας απειλής για βόμβα σε κτίριο του Facebook

Μια απειλή για την τοποθέτηση βόμβας εξώθησε τις αρχές να δώσουν εντολή να εκκενωθεί ένα από τα κτίρια των κεντρικών εγκαταστάσεων της Facebook Inc στη Σίλικον Βάλεϊ, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσε η αστυνομία, πάντως, έπειτα από την εκτενή έρευνα που έκαναν πυροτεχνουργοί και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στο κτίριο, ενημέρωσε πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά.

Η γενική αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης ήταν εκείνη που έλαβε μια ανώνυμη πληροφορία περί τοποθέτησης βόμβας στις εγκαταστάσεις της Facebook στο Μένλο Παρκ, στην Καλιφόρνια. Ειδοποίησε τις τοπικές αρχές περί τις 16:30, ανέφερε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μένλο Παρκ.

Τόσο η εταιρεία όσο και η αστυνομία διαβεβαίωσαν ότι οι πάντες είναι ασφαλείς.

Μια ακόμη εταιρεία που εδρεύει στη Σίλικον Βάλεϊ που αντιμετώπισε μια απειλή για την ασφάλεια του προσωπικού της πρόσφατα ήταν η YouTube.

Τον Απρίλιο, μια γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στα κεντρικά γραφεία της στο Σαν Φρανσίσκο, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

UPDATE: Officials say bomb threat that has forced evacuations at Facebook building was called into NYPD, which in turn notified @MenloParkPD. https://t.co/0twspwR1Qa

Police say bomb squad on scene. pic.twitter.com/Tn1YWkVB32