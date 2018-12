Πυροβολισμοί στο Στρασβούργο σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Ένας νεκρός

Ένας νεκρός και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την τρομοκρατική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου.



Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, που επικαλείται ο "Guardian", η επίθεση έγινε στην Place Kléber, δηλαδή στο κέντρο της χριστουγεννιάτικης αγοράς της πόλης, την οποία επισκέπτονται πάμπολλοι τουρίστες.



Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι χειρίζεται την υπόθεση ως "ένα περιστατικό ασφαλείας" και παρότρυνε τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.



Η Περιφέρεια, μέσω του Twitter, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τους πολίτες καθώς υπάρχουν πληροφορίες για "αρκετούς τραυματίες".

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο του Στρασβούργου, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης διαφεύγει.

Όπως αναφέρει στη διαδικτυακή έκδοσή της, η τοπική εφημερίδα DNA (Dernieres nouvelles d’ Alsace) ο ένοπλος άνοιξε πυρ στην οδό Γκραντ Αρκάντ. Κατόπιν κατευθύνθηκε προς την Γκραντ Ρι, όπου συνέχισε να πυροβολεί. Μία αστυνομική πηγή, την οποία επικαλείται η εφημερίδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από την πλατεία Γκούτενμπεργκ.

Live εικόνα από το σημείο

Ρεπόρτερ του BBC μετέδωσε πως Γάλλος δημοσιογράφος είδε στρατιώτες να πυροβολούν θανάσιμα έναν άνδρα, ο οποίος τους σημάδευε με όπλο.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. “Πυροβολισμοί στο κέντρο του Στρασβούργου. Παρακαλούμε όλους να μείνουν στα σπίτια τους αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση”, ανέφερε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Αλέν Φοντανέλ.

Οι αρχές κάλεσαν επίσης μέσω του Twitter τον κόσμο να μην διαδίδει ψευδείς φήμες, να παραμείνει ψύχραιμος και να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν επίσης όσους βρίσκονταν στο κτίριο να παραμείνουν εκεί και να μην βγουν έξω, όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Α. Βικέτος.

Η παρακάτω ανάρτηση είναι ενός ανταποκριτή που… εγκλωβίστηκε σε ένα εστιατόριο με συνάδελφό του.

With @karencolemanIRL locked into #Strasbourg restaurant due to suspected terrorist incident. Occasional sounds of sirens through pedestrian streets outside pic.twitter.com/YoBrfeLsXH