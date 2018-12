Πυροβολισμοί με δύο νεκρούς και τραυματίες στο Στρασβούργο - Μαρτυρίες Ελλήνων

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στην πλατεία Κλεμπέρ, στην παλιά πόλη, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ενώ χαρακτήρισε την επίθεση “τρομοκρατική”.



Μάλιστα σύμφωνα με tweet της δημοσιογράφου Μαρίας Δεναξά, ο καταζητούμενος συγκαταλέγεται στη λίστα των υπόπτων για τρομοκρατική πράξη.

Συναγερμός κοντά στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, στην Γαλλία, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν πυροβολισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος πυροβόλισε εναντίον ατόμων, ένα εκ των οποίων επιβεβαιώθηκε ότι είναι τουρίστας. Ο τουρίστας δέχθηκε σφαίρα στο στομάχι και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομεί

Χρήστες του Twitter κάνουν λόγο για ένοπλη επίθεση. Υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψε στο Twitter πως η Αστυνομία έχει αποκλείσει την πλατεία Κλεμπέρ και άλλα μέρη του κέντρου της πόλης για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα.

Ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι δράστες, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος αναφέρει ότι «Πρώτος απολογισμός του χτυπήματος στο Στρασβούργο στην περιοχή που έκανα χριστουγεννιάτικη βόλτα. 1 νεκρός. 6 τραυματίες. Ο δράστης έχει διαφύγει. Τον άκουσα να πυροβολεί σε 3 διαφορετικά μέρη στο κέντρο γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να είναι τρομοκρατικό χτύπημα».

Οπως είναι φυσικό η Χριστουγεννιάτικη αγορά που υπάρχει στην πόλη έχει εκκενωθεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή. Βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει έναν άνθρωπο να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης δήλωσε ότι βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο σε 100 μέτρα από το σημείο που φαίνεται ότι έγινε επίθεση, και άκουσε κρότους, για τους οποίους, όπως ανέφερε, «δεν καταλάβαμε ότι είναι πυροβολισμοί. Δεν μπορούμε να βγούμε, ο κόσμος εκκενώνει την περιοχή, τρέχουν κάποιοι στο σημείο που τους έχουν υποδείξει οι αστυνομικοί» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του ίδιου σταθμού Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος βρίσκεται σε εστιατόριο, κοντά στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Στρασβούργου, σημείωσε ότι: «Είμαι στο εστιατόριο… Είμαστε κλειδωμένοι με κλειστά τα φώτα. Περιμένουμε ποια θα είναι η εξέλιξη του συμβάντος. Υπάρχουν πληροφορίες από πολίτες ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή. Είδα από τα παράθυρα κόσμο να τρέχει. Είμαστε στο πίσω μέρος του εστιατορίου και περιμένουμε να ελευθερώσει η αστυνομία το χώρο»

Ο Ελληνας ευρωβουλευτής βρισκόταν σε καφετέρια, στην πλατεία Κλεμπέρ, στο σημείο που έγινε η επίθεση - Μαζί του βρίσκονται άλλοι τρεις Ελληνες

Στο σημείο που έγινε η ένοπλη επίθεση στο Στρασβούργο βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. «Η αστυνομία μας εχει αποκλείσει στο πίσω μέρος της καφετέριας στην οποία βρισκόμασταν την ώρα της επίθεσης», είπε ο κ.Ανδρουλάκης στο protothema.gr.

Ψύχραιμος, ο κ.Ανδρουλάκης περιέγραψε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι «είμαστε περίπου τριάντα άτομα. Μας είπαν να πάμε στο πίσω μέρος και να μείνουμε κάτω με όλα τα φώτα κλειστά», περιέγραψε και πρόσθεσε ότι μαζί του βρίσκονται άλλοι τρεις Ελληνες, επισημαίνοντας ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν από την αστυνομία να ολοκληρώσει την έρευνα για να αρθεί ο αποκλεισμός τους. Όπως είπε ο κ.Ανδρουλάκης, την ώρα που έγινε ένοπλη επίθεση υπήρχε πολύς κόσμος στην πλατεία, καθώς λειτουργεί και χριστουγεννιάτικη αγορά.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Αρδουλάκης που βρίσκεται στο Στρασβούργο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εστιατόριο. Μάλιστα, τράβηξε φωτογραφία, την οποία δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο Twitter.

Ένα βίντεο από το σημείο όπου γίνονται αναφορές για πυροβολισμούς στο Στρασβούργο, κάνει τα τελευταία λεπτά τον γύρο του διαδικτύου.

Άνθρωποι ουρλιάζουν προσπαθώντας να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ κάποιος τραυματίας κείτεται πεσμένος στον δρόμο.

Confusing location in the center of #Strasbourg avoid the places. Testimonies speak of several shots and wounded. #Strasbourg

