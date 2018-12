Πυροβολισμοί με 3 νεκρούς και τραυματίες στο Στρασβούργο - Μαρτυρίες Ελλήνων

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Στρασβούργου το βράδυ της Τρίτης, όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πυροβολισμούς κοντά στην κατάμεστη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ, ο ένοπλος «έσπειρε τον τρόμο τρεις φορές μέσα στην πόλη του Στρασβούργου». Στην οδό Ορφέβρ, στην πλατεία Γκούτενμπεργκ και στη γέφυρα Κορμπώ.

Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι νεκροί και 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύνται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ελληνας ευρωβουλευτής βρισκόταν σε καφετέρια, στην πλατεία Κλεμπέρ, στο σημείο που έγινε η επίθεση - Μαζί του βρίσκονται άλλοι τρεις Ελληνες

Στο σημείο που έγινε η ένοπλη επίθεση στο Στρασβούργο βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης. «Η αστυνομία μας εχει αποκλείσει στο πίσω μέρος της καφετέριας στην οποία βρισκόμασταν την ώρα της επίθεσης», είπε ο κ.Ανδρουλάκης στο protothema.gr.

Ψύχραιμος, ο κ.Ανδρουλάκης περιέγραψε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι «είμαστε περίπου τριάντα άτομα. Μας είπαν να πάμε στο πίσω μέρος και να μείνουμε κάτω με όλα τα φώτα κλειστά», περιέγραψε και πρόσθεσε ότι μαζί του βρίσκονται άλλοι τρεις Ελληνες, επισημαίνοντας ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν από την αστυνομία να ολοκληρώσει την έρευνα για να αρθεί ο αποκλεισμός τους. Όπως είπε ο κ.Ανδρουλάκης, την ώρα που έγινε ένοπλη επίθεση υπήρχε πολύς κόσμος στην πλατεία, καθώς λειτουργεί και χριστουγεννιάτικη αγορά.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Αρδουλάκης που βρίσκεται στο Στρασβούργο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εστιατόριο. Μάλιστα, τράβηξε φωτογραφία, την οποία δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο Twitter.

Ένα βίντεο από το σημείο όπου γίνονται αναφορές για πυροβολισμούς στο Στρασβούργο, κάνει τα τελευταία λεπτά τον γύρο του διαδικτύου.

Άνθρωποι ουρλιάζουν προσπαθώντας να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ κάποιος τραυματίας κείτεται πεσμένος στον δρόμο.

Confusing location in the center of #Strasbourg avoid the places. Testimonies speak of several shots and wounded. #Strasbourg

Video: @MTZ_Tonio pic.twitter.com/W3NTf04GR7