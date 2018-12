Συναγερμός στο βρετανικό Κοινοβούλιο: Η αστυνομία εξουδετέρωσε ύποπτο άνδρα

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο του Λονδίνου ενώ η περιοχή γύρω από το Κοινοβούλιο έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, δημοσιογράφο του Reuters, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν εναντίον του tazer και στη συνέχεια μετέφεραν τον άνδρα εντός του Κοινοβουλίου.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στην ίδια πύλη που δέχτηκε επίθεση πέρυσι και η κινητοποίηση των αστυνομικών εναντίον του «εισβολέα» ήταν άμεση.

Police detain a man inside the grounds of UK parliament - @PBANicholls on the scene for @reuterspictures pic.twitter.com/3876YqtZyh