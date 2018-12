Αναταράξεις μετά την απόφαση "βόμβα" για το Brexit. Προς αναβολή η ψηφοφορία

Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας έφερε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βάσει της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί μονομερώς να ανακαλέσει την απόφαση για το Brexit, χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει την έγκριση των υπόλοιπων 27 κρατών –μελών της Ένωσης.

Η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι φέρεται να ανακοινώνει την αναβολή της αυριανής ψηφοφορίας στη βρετανική Βουλή για την έγκριση της συμφωνίας του Brexit, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Η Μέι θα κάνει έκτακτες δηλώσεις στις 17:30 ώρα Ελλάδος ενώ αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις και η επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων Αντρεα Λίντσομ, κάτι που υποδηλώνει σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη του BBC ότι πράγματι η ψηφοφορία θα αναβληθεί.

Το γραφείο της Μέι επέμενε μέχρι σήμερα το πρωί ότι η ψηφοφορία θα γίνει, αλλά η προοπτική μίας ανταρσίας από μέλη του Κοινοβουλίου ανάγκασαν την πρωθυπουργό να το ξανασκεφτεί.

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η κυβέρνηση Μέι και η Κομισιόν για το Brexit. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες που μετέδωσε η πολιτική συντάκτης του BBC, η Μέι δεν θα προχωρήσει στην ψηφοφορία, την οποία κατά πολλούς επρόκειτο να χάσει! Μετά τις εξελίξεις, η λίρα υποχώρησε σε χαμηλό 18 μηνών.

«Δύο πηγές από το υπουργικό συμβούλιο μου είπαν ότι η ψηφοφορία αποσύρεται – δεν έχει, επαναλαμβάνω δεν έχει, ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως», ανέφερε η Λόρα Κούενσμπεργκ σε ανάρτησή της στο Twitter.

Two cabinet sources tell me vote being pulled - not, repeat not, yet officially confirmed