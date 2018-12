Σύγκρουση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στις ακτές της Ιαπωνίας - 5 αγνοούμενοι

Πέντε στελέχη της αεροπορίας του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ αγνοούνται μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον αέρα, πιθανόν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του ενός με καύσιμα, δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αμυνας της Ιαπωνίας αλλά και από το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, δύο από τους πιλότους έχουν διασωθεί. Οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κινητοποιήσει τουλάχιστον τέσσερα αεροσκάφη και τρία πλοία για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία παραμένει σε εξέλιξη

Ο αμερικανός στρατιωτικός που διασώθηκε «εξετάζεται» από γιατρούς «στη βάση Ιβακούνι», κοντά στη Χιροσίμα (δυτική Ιαπωνία), στα ανοικτά της οποίας έγινε η σύγκρουση στον αέρα, ανέφεραν οι Πεζοναύτες. «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τους εναπομείναντες Πεζοναύτες», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Σώμα Πεζοναυτών (USMC).

Διενεργείται έρευνα για το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε περί τις 02:00 τοπική ώρα (περί τις 19:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) 300 χιλιόμετρα και πλέον ανοικτά των ιαπωνικών ακτών, κατά τη διάρκεια «προγραμματισμένης, τακτικής εκπαιδευτικής άσκησης», κατά την ίδια πηγή.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί εξήγησε ότι το ένα αεροσκάφος ήταν μαχητικό F/A 18, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος ανεφοδιασμού με καύσιμα εν πτήσει KC-130, με τα μέλη των πληρωμάτων τους να ανέρχονται αθροιστικά σε επτά (σ.σ. 2 και 5 αντίστοιχα).

Ο ένας χειριστής που διασώθηκε ήταν μέλος του διμελούς πληρώματος του αμερικανικού μαχητικού, ανέφερε ο ιάπωνας υπουργός Άμυνας Τακέσι Ιουάγια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. «Το συμβάν είναι λυπηρό, πάντως η προσοχή μας είναι αφοσιωμένη αυτή τη στιγμή στην (επιχείρηση) έρευνας και διάσωσης», τόνισε. Η Ιαπωνία θα σχολιάσει και θα ενεργήσει με τρόπο που θεωρεί πως είναι ο προσήκων «όταν οι λεπτομέρειες του συμβάντος εξακριβωθούν», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι είπαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν πως ακόμη δεν είναι σαφές πώς μπορεί να έγινε το ατύχημα ή εάν έγινε κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού στον αέρα, πάντως δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως συνέβη οτιδήποτε ύποπτο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν περίπου 50.000 στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στην Ιαπωνία. Από αυτούς, περίπου οι μισοί σταθμεύουν στο αρχιπέλαγος της Οκινάουας. Τα ατυχήματα αυτού του είδους δεν είναι σπάνια.

