Γονείς έβγαλαν φωτογραφία την κόρη τους και κατάλαβαν ότι πάσχει από λευχαιμία

Οι γονείς ενός κοριτσιού ηλικίας τριών ετών ανακάλυψαν ότι το παιδί τους είχε καρκίνο αφότου ανακάλυψαν ότι μια χαριτωμένη φωτογραφία του που το δείχνει να κοιμάται σε μια κούνια ήταν η απόδειξη της θανατηφόρας νόσου.

Ο 39χρονος Dave Fletcher, νόμιζε ότι κατέγραψε μια τρυφερή στιγμή όταν φωτογράφιζε την κόρη του Izzy την ώρα που αποκοιμήθηκε σε μια παιδική χαρά στο Claines, του Worcester, όταν ήταν 23 μηνών.

Αλλά μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Dave και η γυναίκα του, η 37χρονη Vicky, καταστράφηκαν όταν έμαθαν ότι η κόπωση της κόρης τους ήταν σημάδι ότι το παιδί είχε λευχαιμία

Το παιδί έπειτα υποβλήθηκε σε 570 θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας, και τώρα λαμβάνει θεραπεία συντήρησης σε μια προσπάθεια να μην επιστρέψει ξανά ο καρκίνος.

Ο κ. Fletcher προειδοποιεί τώρα τους άλλους γονείς να είναι προσεκτικοί και να παρατηρούν τα σημάδια της νόσου.

“Ήταν απλά ένα απόγευμα στις κούνιες. Το παιδί έπαιζε όταν ξαφνικά αποκοιμήθηκε.”

“Είχε υπνηλία και αποκοιμήθηκε, αλλά δεν ανησύχησα στην αρχή. Νόμιζα ότι ήταν απλά μια χαριτωμένη στιγμή και την τράβηξα φωτογραφία.”

“Όμως στη συνέχεια συνειδητοποιήσαμε ότι όλα ήταν μέρος των συμπτωμάτων και αργότερα καταλάβαμε πως αυτά τα σημάδια ήταν μια απειλητική ασθένεια.”

“Ήταν συνέχεια κουρασμένη, είχε κρυολογήματα και ιώσεις και συνέχεια εμφάνιζε μώλωπες στα πόδια της. Αλλά στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν φυσιολογικά για ένα παιδί.”

Το ζευγάρι πήρε την Izzy σε ένα νοσοκομείο το περασμένο Ιανουάριο όταν ένα περίεργο εξάνθημα εμφανίστηκε στο πόδι της.

Οι γιατροί τους ζήτησαν να επιστρέψουν λίγες μέρες αργότερα για αιματολογικές εξετάσεις εάν το εξάνθημα δεν υποχωρούσε, και να την πήγαιναν κατευθείαν στο νοσοκομείο εάν χειροτέρευε.

Ωστόσο, το επόμενο πρωί, το εξάνθημα της Izzy είχε εξαπλωθεί και στη συνέχεια το παιδί ανέβασε πυρετό, έτσι οι γονείς της την πήραν στο νοσοκομείο Worcester Royal.

Το κορίτσι διαγνώστηκε με λευχαιμία την ίδια ημέρα και άρχισε τις χημειοθεραπείες την επόμενη εβδομάδα.

Η Izzy πέρασε τα δεύτερα της γενέθλια στο παιδικό νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ περιμένοντας μια εξέταση για το μυελό των οστών της.

Ο κ. Fletcher πρόσθεσε: “Έχει μεγαλώσει πολύ γρήγορα και αναγκάζεται να παίρνει φάρμακα που δεν της αρέσουν, αλλά έχει κάνει προόδους μέχρι στιγμής.”

“Όταν το παιδί μας διαγνώστηκε με λευχαιμία πάθαμε τεράστιο σοκ.”

“Αλλά ήμασταν τυχεροί γιατί η Izzy διαγνώστηκε γρήγορα και αντιμετώπισε πολύ καλά τη θεραπεία, παρόλο που υπέφερε πολύ και χρειάστηκε να νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο.”

“Ο τύπος της λευχαιμίας που έχει, έχει περισσότερες πιθανότητες ανάκαμψης από άλλους τύπους. Είναι πολύ μικρή κι αυτό αυξάνει αυτές τις πιθανότητες.”

“Αυτό μας κάνει πιο αισιόδοξους.”

“Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου ήταν εξαιρετικοί και είχαμε μεγάλη υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους μας.”

Η γενναία Izzy έχει λάβει βραβείο από την οργάνωση Star Cancer Research UK Kids & Teens Star σαν ανταμοιβή για τα όσα έχει περάσει.

“Η Izzy ήταν τόσο ενθουσιασμένη που έλαβε το βραβείο της. Ήταν μια ωραία θετική εμπειρία που της έδωσε δύναμη να συνεχίσει να παλεύει με την ασθένειά της,” δήλωσε ο κ. Fletcher.

Η κα Jane Redman, εκπρόσωπος της Cancer Research UK Kids & Teens, δήλωσε: “Ο καρκίνος μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή ενός παιδιού και πολλά απ’ αυτά που επιβιώνουν μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες από τη θεραπεία τους.”

“Η αποστολή μας είναι να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα για να βρούμε νέες, καλύτερες και φιλικότερες θεραπείες για νέους ασθενείς με καρκίνο.”

“Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο που κάθε παιδί θα μπορεί να νικάει τον καρκίνο και μετά από αυτόν θα έχει μια καλή ποιότητα ζωής.”

