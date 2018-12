Εικόνες από τον καταστροφικό σεισμό 7 Ρίχτερ στην Αλάσκα

Σοκάρουν οι εικόνες από τον ισχυρότατο σεισμό 7 Ρίχτερ που χτύπησε την Αλάσκα. Δρόμοι μέσα στο χιόνι έχουν κοπεί σε χίλια κομμάτια, γέφυρες έχουν καταρρεύσει και αγωγοί υδροδότησης έχουν σπάσει από το μέγεθος του σεισμού.

Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες φανερώνοντας το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής που προκάλεσε ο ισχυρότατος σεισμός που σημειώθηκε την Παρασκευή στις 08:29 τοπική ώρα 19:29 ώρα Ελλάδας μόλις 13χλμ βόρεια του Άνκορατζ, μιας πόλης με πληθυσμό 300.000 κατοίκων.

A 7.0 magnitude earthquake hit Anchorage, Alaska. Marty Raney of @HomesteadRescue captured some of the damage nearby. #akearthquake pic.twitter.com/WyQ8qV1VWr

— Discovery (@Discovery) 1 Δεκεμβρίου 2018

Big crack out here in Sutton right after 58 mile. #AkEarthquake pic.twitter.com/MhVK3UkpBx — セブ (@sebastianfair) 30 Νοεμβρίου 2018