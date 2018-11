Σκηνές από ταινία καταστροφής στην Αλάσκα μετά τον ισχυρό σεισμό

Σκηνές από Χολιγουντιανή ταινία καταστροφής θυμίζει η Αλάσκα μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 7 βαθμών. Ο κυβερνήτης της Αλάσκα κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρη την περιοχή του Άνκορατζ.

Για μεγάλες ζημιές σε υποδομές από τον ισχυρό σεισμό στην Αλάσκα κάνει λόγο ο υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς.

Ήρθη πάντως η προειδοποίηση για τσουνάμι που εξέδωσε η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) έπειτα από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι κάτοικοι της πόλης Άνκορατζ, βγήκαν στους δρόμους, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτώνται φωτογραφίες με εκτεταμένες καταστροφές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τον σεισμό και παρακολουθεί τις αναφορές για ζημιές, ανέφερε με tweet της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

More photos from friends. This one in wasilla about 10miles from us #Alaska #earthquake #tsunami pic.twitter.com/xyQ4hPsiPD