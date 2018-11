Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Αλάσκα - Μεγάλες ζημιές

Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ πριν από λίγο, 30 μίλια νοτιοδυτικά της πόλης Πάλμερ, στην Αλάσκα.

Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε.

Good news - the #TsunamiWarning has just been lifted. https://t.co/0bPE31qibN — Jean Edwards Cellars (@JeanEdwardsWine) 30 Νοεμβρίου 2018

Όπως αναφέρει το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός των 7,2 ρίχτερ ταρακουνησε την περιοχή νότια της αμερικανικής Πολιτείας Αλάσκα .

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό. Οι αρχές προειδοοίησαν για τσουνάμι

Το Associated Press μετέφερε πληροφορίες για ρωγμές σε κτίρια, αν και δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία για θύματα και καταστροφές

Earthquake just happened right now i ’m actually shaking pic.twitter.com/PoZGOlJGWS — Alyson Petrie (@AlysonPetrie7) 30 Νοεμβρίου 2018