Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ στην Αλάσκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ πριν από λίγο στην Αλάσκα.Ο σεισμός προκάλεσε πανικό ακόμη δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Οι αρχές προειδοοίησαν για τσουνάμι

Σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 Ρίχτερ.

Το Associated Press μετέφερε πληροφορίες για ρωγμές σε κτίρια, αν και δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία για θύματα και καταστροφές

Earthquake just happened right now i ’m actually shaking pic.twitter.com/PoZGOlJGWS

biggest earthquake yet....#alaska #earthquake but all are well pic.twitter.com/o4oaVjcj0Z