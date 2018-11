Βρέθηκε το δαχτυλίδι του Πόντιου Πιλάτου; Παγκόσμιο δέος

Βρέθηκε το δαχτυλίδι του Πόντιου Πιλάτου; Πιθανόν, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, αποκρυπτογραφήθηκε η επιγραφή του που είναι γραμμένη στα ελληνικά και φέρει το όνομα του Ρωμαίου έπαρχου, ο οποίος καταδίκασε σε θάνατο τον Ιησού Χριστό.



Το δαχτυλίδι είχε εντοπιστεί πριν 50 χρόνια κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο του Ηρωδείου, κοντά στη Δυτική Όχθη της Βηθλεέμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρέθηκε στις αρχαιολογικές έρευνες που διεξήχθησαν υπό τον καθηγητή Γκίντεον Φόρστερ (Gideon Forster) του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, λίγο μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1968-69, ως μέρος των προετοιμασιών για να ανοίξει ο χώρος στους επισκέπτες.



Το χάλκινο δαχτυλίδι ήταν ένα από τα χιλιάδες αντικείμενα που βρέθηκαν τότε. Το διάσημο όνομα αποκαλύφθηκε πρόσφατα όταν ύστερα από καθολικό καθαρισμό φωτογραφήθηκε με τη χρήση ειδικής κάμερας στα εργαστήρια της υπηρεσίας Ισραηλινών Αρχαιοτήτων. Η επιγραφή στο δαχτυλίδι, το οποίο φαίνεται ότι ήταν σφραγιστικό, περιλαμβάνει την απεικόνιση ενός αγγείου κρασιού, γύρω από το οποίο αναγνωρίστηκε ελληνική γραφή που μεταφράστηκε ως «Πιλάτος».



Ο Πόντιος Πιλάτος ήταν ο 5ος έπαρχος της ρωμαϊκής επαρχίας της Ιουδαίας και πιθανότατα ο πιο σημαντικός. Κυβέρνησε από το 26 ως το 36 μ. Χ., αν και κάποιοι λένε από το 19 μ. Χ. Σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται δηλώσεις του καθηγητή Ντάνι Σουάρτζ (Danny Schwartz), το όνομα ήταν σπάνιο στο Ισραήλ την εποχή εκείνη. «Δεν γνωρίζω κανέναν με το όνομα αυτό από εκείνη την περίοδο και το δαχτυλίδι δείχνει ότι ήταν ένα πρόσωπο με κύρος και πλούτο», δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα.



Το δαχτυλίδι είναι απλό, γι’ αυτό και οι ερευνητές πιστεύουν ότι χρησιμοποιούνταν από τον κυβερνήτη για τις καθημερινές εργασίες του ή ανήκε σε έναν από τους αξιωματούχους του ή σε κάποιον από το δικαστήριό του, ο οποίος το χρησιμοποιούσε για να υπογράφει με το όνομά του. Σύμφωνα, δε, με την Haaretz, υπάρχει ένα ακόμα αρχαιολογικό εύρημα στο Ισραήλ που φέρει το όνομα Πιλάτος και το οποίο επίσης αποδίδεται στον διάσημο Ρωμαίο κυβερνήτη. Επιπλέον, τη δεκαετία του 1960, ο καθηγητής Φόρστερ βρήκε μια πέτρα με χαραγμένο πάνω της το όνομα αυτό.

