Εδιωξαν μητέρα από εμπορικό γιατί θήλαζε το μωρό της

“Να πάτε στο σπίτι σας”, είπε η διεύθυνση και απομάκρυνε κακήν κακώς μία μητέρα που θήλαζε το μωρό της σε εμπορικό κέντρο στην Ινδία.



“Δεν επιτρέπονται θηλασμοί στο εμπορικό κέντρο”, ανέφερε στο Twitter η εφημερίδα The Telegraph για το περιστατικό στην πόλη Καλκούτα.



Την παρατήρηση αυτή προς την γυναίκα έκανε η διοίκηση του κέντρου στο Facebook ως απάντηση σε σχόλιό της στον ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξέφραζε παράπονα επειδή δεν υπήρχε ειδικός χώρος για τον θηλασμό μέσα στο εμπορικό.



Η απάντηση του εμπορικού κέντρου προκάλεσε την οργή πολλών χρηστών που όπως υποστηρίζουν προσβάλλει την μητέρα.





A new mother at South City Mall was allegedly made to go from floor to floor in search of a place to breastfeed her infant daughter and later abused on the property’s official Facebook page for lodging a complaint.https://t.co/qoAsflr8DV