Πέθανε στα 57 ο "πατέρας" του Μπομπ Σφουγγαράκη

Πεθανε σε ηλικία 57 ετών άφησε ο δημιουργός του θρυλικού «Μπομπ Σφουγγαράκη», Stephen Hillenburg. Η απώλεια του σχεδιαστή του πλέον πετυχημένου καρτούν των τελευταίων δεκαετιών επιβεβαιώθηκε από τη διοίκηση του παιδικού καναλιού Nickelodeon.

Σε ανακοίνωση του στο Twitter το τηλεοπτικό δίκτυο Nickelodeon έγραψε σχετικά:

Είμαστε λυπημένοι καθώς μοιραζόμαστε μαζί σας τα νέα για το θάνατο του Stephen Hillenburg, του δημιουργού του SpongeBob SquarePants (Μπομπ Σφουγγαράκης). Ας κρατήσουμε μια στιγμή σιωπής για να τιμήσουμε τη ζωή και τη δουλειά του.

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work.