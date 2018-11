Τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην Κωνσταντινούπολη - 4 νεκροί

Τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην Κωνσταντινούπολη.

Tο ελικόπτερο συνετρίβη σε δρόμο στην περιοχή Σαντσάκτεπε στη δυτική Κωνσταντινούπολη και τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και ακόμα ένας τραυματίστηκε

Επρόκειτο για Sikorsky S-70 και είναι η ειδική έκδοση για την Τουρκία του Blackhawk

To Sikorsky συνετρίβη λόγω μηχανικής βλάβης πέφτοντας ανάμεσα στα διαμερίσματα πολυκατοικιών της οδού Sancaktepe όπου και βρίσκεται μια στρατιωτική βάση, μετά την σύγκρουσή του με την στέγη ενός κτιρίου

Εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή και η τεχνική λάβη έλαβε χώρα κατά την προσγείωση. Σωστικά συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή.

Στο δρόμο τδεν βρίσκονταν την ώρα της συντριβής κόσμος με αποτέλεσμα να μην χτυπηθούν πολίτες τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Turkish military helicopter has crashed amid houses in #Sancaktepe district of #Istanbul. 3 soldiers dead #Turkey pic.twitter.com/QgOwqbZGgl