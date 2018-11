Η Black Friday βάφτηκε με αίμα στις ΗΠΑ – 1 νεκρός, 2 σοβαρά τραυματίες

Πανικός επικράτησε σε εμπορικό κέντρο στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, ανάμεσα σε εκατοντάδες καταναλωτές που είχαν κατακλύσει το mall για να ψωνίσουν εν όψει της Black Friday.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC, ο δράστης είχε διαπληκτισμό με πελάτη για το ποιος θα αγοράσει ένα τελευταίο προϊόν με προνομιακή έκπτωση (λόγω της ημέρας) αλλά πάνω στη λογομαχία, έχασε τη ψυχραιμία του, τράβηξε όπλο και τραυμάτισε σοβαρά τον άνθρωπο!

Σύμφωνα με δηλώσεις αυτόπτων μαρτύρων ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που επενέβησαν άμεσα, αλλά με την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε σοβαρά κι ένας άλλος άμαχος πολίτης.

Παράλληλα υπάρχουν κι άλλοι τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό ανάμεσά τους κι ένα 12χρονο κοριτσάκι.

More exclusive

footage from the Galleria as shots being fired pic.twitter.com/qWyeAukJax