Αλαμπάμα: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο σήμερα Black Friday

Συναγερμός σήμανε στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμπορικό κέντο ήταν ασφυκτικά γεμάτο λόγω Black Friday.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία, ο δράστης αφού άνοιξε πυρ κατά του πλήθους, ακινητοποιήθηκε. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα είναι νεκρός.

Breaking: At least three people injured after a shooting at Riverchase Galleria in Hoover, Alabama. The suspected gunman is dead. pic.twitter.com/xbvzOD8WCg