Συγκλονίζουν οι νέοι από το Μάτι: Σε νιώθω Καλιφόρνια

Έχω νιώσει πως είναι να χάνεις τα πάντα αναφέρουν στο συγκινητικό μήνυμά τους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι νέοι από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον πρέσβη των ΗΠΑ.

Συγκλονίζουν με το μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης προς τους πυρόπληκτους της Καλιφόρνιας οι νέοι από το Μάτι, το Νέο Βουτζά και τις άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τη φονική φωτιά του Ιουλίου.

Στο μήνυμά τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επισημαίνουν απλά "σε νιώθω", τονίζοντας πως γνωρίζουν καλά και οι ίδιοι πως είναι να χάνεις τα πάντα, τους δικούς σου ανθρώπους και την περιουσία σου από την πύρινη λαίλαπα.

Σημειώνεται ότι από τις φονικές φωτιές στην Καλιφόρνια έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 76 άνθρωποι ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.300.

Young people from #Mati, Attiki in #Greece where during last summer 100 people died from horrific wildfires, reach out to the people of #California, #USA during their time of grief and pain. Once again the long enduring ties between #Greece and the #US are emphatically revealed pic.twitter.com/pcQEOEuV07