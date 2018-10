Χορεύοντας ABBA ξεκίνησε την ομιλία της στο συνέδριο των Τόρις η Τερέζα Μέι

Θέλοντας να διασκεδάσει, αυτοσαρκαζόμενη, τις εντυπώσεις από την γεμάτη ατυχίες -έντονο βήχα και άλλα απρόοπτα- ομιλία της στο περυσινό συνέδριο των Συντηρητικών στο Μάντσεστερ αλλά και να «απαντήσει» στα περιπαικτικά σχόλια για τις χορευτικές της ικανότητες, όπως τις ανέδειξε σε πρόσφατο ταξίδι της στην Αφρική , η Τερέζα Μέι εμφανίστηκε στο βήμα του συνεδρίου των Τορις χορεύοντας το Dancing Queen των Abba.

Υπενθυμίζεται ότι η Μέι, καθόλη τη διάρκεια της περυσινής της ομιλίας στο ίδιο συνέδριο, υπέφερε από συνάχι και έντονο βήχα, κρατούσε στο χέρι της ένα χαρτομάντηλο για να συκρατήσει την καταρροή, ενώ ένα από τα στελέχη του κόμματος τής πρόσφερε μία καραμέλα για να αντιμετωπίσει τον βήχα.



Αργότερα μάλιστα την ώρα μιλούσε, άρχισαν να πέφτουν τα γράμματα που ήταν κολλημένα στο φόντο του πάνελ.



Σε δύσκολη θέση

Η Μέι που βρίσκεται στη δίνη του Βrexit, έχει να αντιμετωπίσει και την επίθεσηγ από τον πρώην υπουργό της Μπόρις Τζόνσος , ο οποίος στην χθεσινή ομιλία του, αν και δεν έθεσε ανοικτά ζήτημα αντικατάστασής της, χαρακτήρισε το σχέδιο της πρωθυπουργού για το Brexit επικίνδυνο για τη χώρα και κάλεσε την Τερέζα Μέι να το εγκαταλείψει, εισπράττοντας επευφημίες και θυελλώδη χειροκροτήματα από εκατοντάδες στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, που είχαν στηθεί για πολύ ώρα στην ουρά για να παρακολουθήσουν την ομιλία του.



«Με αυτό το σχέδιο, θα οφείλουμε να υλοποιούμε οποιαδήποτε βλακεία αποφασίσει η Ε.Ε. στο μέλλον, χωρίς τη δυνατότητα να αντισταθούμε ή να φτάσουμε σε συμβιβασμό», τόνισε ο Τζόνσον προτού εκφωνήσει την πολεμική του κραυγή: «Ηρθε η ώρα να πετάξουμε το (σχέδιο του) Τσέκερς»!



Μετά την αρχηγική ομιλία του, αρκετοί βουλευτές των Συντηρητικών δήλωσαν ότι ο Τζόνσον θα ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Ωστόσο ο ίδιος φρόντισε να χαμηλώσει τον πήχυ. Με συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο γι’ αυτόν είναι «να αλλάξει η πορεία προς το Brexit και όχι η πρωθυπουργός της χώρας». Η ίδια η Τερέζα Μέι δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ότι εννοεί να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος και της χώρας για πολύ καιρό ακόμη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μετά και τη χθεσινή, πολύ θερμή ημέρα, αναμένεται η σημερινή ομιλία της, στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου.

Britain’s Prime Minister Theresa May dances to ABBA’s ‘Dancing Queen’ as she begins her #CPC18 speech. Watch live: https://t.co/qk6dnjonGk pic.twitter.com/rgcyOIoitb