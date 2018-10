Συγκλονίζει η επιστροφή φυλακισμένης του Ερντογάν στα παιδιά της μετά από 8 μήνες

Ο πόνος είναι μεγάλος για πολλές οικογένειες στην Τουρκία από όταν ο Ερντογάν αποφάσισε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι ο Γκιουλέν και φυσικά και οι οπαδοί του. Το να είσαι γκιουλενιστής στην Τουρκία είναι ποινικό αδίκημα εδώ και χρόνια πλέον.

Και πολλοί είναι εκείνοι που βαφτίζουν γκιουλενιστές όσους έχουν βάλει στο στόχαστρο με αποτέλεσμα να φυλακίζονται και να διαλύονται οικογένειες. Μια από αυτές είναι αυτή που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Μια γυναίκα φυλακίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες πριν από 8 μήνες. Αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να δικαστεί και η επιστροφή της στο σπίτι και στα παιδιά της ήταν συγκινητική.

Όταν τα δυο αγοράκια αντίκρισαν στην πόρτα την μητέρα τους η αντίδρασή τους συγκλόνισε όσους ήταν παρόντες. Η θεία τους τους είχε πει ότι εκείνο το βράδυ θα γιόρταζαν τα γενέθλια του μεγαλύτερου αδερφού τους με μια τούρτα. Όμως, όταν άνοιξε η πόρτα το δώρο ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Ηταν η μητέρα τους που είχαν να δουν 8 μήνες!

When these two boys finally got to see their imprisoned mother again, cameras were rolling, and so were the tears.



