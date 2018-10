Την πάντρεψαν στα 15, τη βίαζαν έως τα 17 και την εκτέλεσαν στα 24 της

Στα 24 της χρόνια εκτελέστηκε η Ζεϊνάμπ Σακανβάντ, η γυναίκα-σύμβολο του Ιράν που καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών, επειδή δολοφόνησε τον σύζυγό της ο οποίος την κακοποιούσε άγρια από την ηλικία των 15 ετών.

Κατά την παραμονή τις στις φυλακές, γνώρισε και ερωτεύτηκε έναν άλλο κρατούμενο από τον οποίο έμεινε έγκυος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εκτέλεση της θανατικής ποινής.

Δυο μέρες αφότου έφερε το παιδί της στον κόσμο, οι αρχές του Ιράν έκαναν πράξη τον «νόμο» και της επέβαλαν την εσχάτη των ποινών.

24-year-old Zeinab was executed in Iran this morning. She was a child when arrested & convicted after an unfair trial. She said male police officers tortured her in detention. We’ll issue a response soon. Pls RT & tell @khamenei_ir @JZarif to stop sentencing children to death! pic.twitter.com/ZmzVHw6TyA