Τρόμος στο Λονδίνο: Aνδρας μαχαίρωσε στο στήθος επιβάτη σε σταθμό τρένων

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε την Τρίτη επίθεση αγνώστου σε πολίτες στον σταθμό των τρένων Χάκνι Σέντραλ, στο ανατολικό Λονδίνο. Ο δράστης κράδαινε μεγάλο μαχαίρι προκαλώντας πανικό στο σταθμό.



Ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία, που φέρνει τραύμα στο στήθος, και τον διακόμισε σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ ο δράστης συνελήφθη.



Μέχρι στιγμής, είναι άγνωστο αν ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα ή πρόκειται για κάποια τρομοκρατική επίθεση. Αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν πως ο δράστης φαινόταν «τρελαμένος» και πως φώναζε: «Θα σας σκοτώσω όλους»!

Avoid Hackney Central. Some guy just pulled out a knife on my overground train and the staff are saying he stabbed someone. Absolutely terrifying. #HackneyCentral pic.twitter.com/tSwX4250i5