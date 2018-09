Δημοψήφισμα στα Σκόπια: Στη Βουλή πάει τη συμφωνία ο Ζάεφ, παρά τη χαμηλή συμμετοχή

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από το κρίσιμο δημοψήφισμα στην γειτονική χώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών.

Mε καταμετρημένες 69.089 ψήφους, το ποσοστό του "ναι" είναι στο 91.1%, ενώ το ποσοστό του "όχι" στο 6%. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα ήταν εξαιρετικά χαμηλό, φτάνοντας σχεδόν το 35%.

FYR of Macedonia:



EU/NATO and Name Change Referendum



Results after 69.089 of votes processed:

For: 91.1%

Against: 6.0%#Macedonia #референдум2018