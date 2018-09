Ινδονησία: Ισχυρό τσουνάμι δύο μέτρων μετά τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ

Τσουνάμι δύο μέτρων χτύπησε τις ακτές της Ινδονησίας ως αποτέλεσμα του ισχυρότατου σεισμού 7,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ νωρίτερα.

Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, τεράστια κύματα έπληξαν την επαρχία Παλού κι ενώ είχε αρθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύμα έφτασε μέχρι τα δύο μέτρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν για θύματα.



Εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από ερασιτεχνικά βίντεο καταγράφουν τις στιγμές που πανικού που εκτυλίσσονται, με δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι προκειμένου να σωθούν.



Νωρίτερα, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών στο νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.



Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη μέσα σε μία ώρα, όμως οι αξιωματούχοι κάλεσαν τον κόσμο στην πληγείσα περιοχή να παραμείνει σε επιφυλακή καθώς ένας αριθμός μέτριων μετασεισμών σημειώθηκαν στην περιοχή.



«Συμβουλεύουμε τον κόσμο να παραμείνει σε ασφαλή περιοχή, να μείνει μακριά από κατεστραμμένα κτήρια» ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ανακούφισης από Εθνικές Καταστροφές.

Βίντεο δείχνει πελώριο κύμα να χτυπά ακτή της Ινδονησίας μετά από σεισμό

Βίντεο δείχνει ένα τεράστιο κύμα να πλήττει ακτή ενός νησιού στην Ινδονησία, εντείνοντας τους φόβους ότι επαληθεύτηκε η απειλή τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε περίπου στη 1 η ώρα Ελλάδας.



Η δόνηση έπληξε το νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας και οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, μερικές ώρες μετά έναν ηπιότερο σεισμό που προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών στην ίδια περιοχή, ενώ αξιωματούχοι αναμένουν και άλλες ζημιές, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη μέσα σε μία ώρα, όμως οι αξιωματούχοι κάλεσαν τον κόσμο στην πληγείσα περιοχή να παραμείνει σε επιφυλακή καθώς σημειώθηκε ένας αριθμός μέτριων μετασεισμών.



«Συμβουλεύουμε τον κόσμο να παραμείνει σε ασφαλή περιοχή, να μείνει μακριά από κατεστραμμένα κτήρια», ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ανακούφισης από Εθνικές Καταστροφές.



Ωστόσο το συγκεκριμένο βίντεο, σύμφωνα με τη Mirror, φαίνεται να προέρχεται από την πόλη Palu και στη διάρκειά του ακούγονται κραυγές καθώς το πελώριο κύμα χτυπάει τη στεριά. Πλήθος κόσμου φαίνεται να παρακολουθεί το κύμα το οποίο τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια πανικόβλητο να προσπαθεί να φύγει. Το νερό καλύπτει τα πάντα στην ακτή, μεταφέροντας χαλάσματα.



Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα βόρεια της συγκεκριμένης πόλης, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα δέκα χιλιόμετρα.

Breaking: Tsunami hits Palu, Indonesia after massive 7.7 earthquake. Major damage is being reported. pic.twitter.com/nRvge2mKy2