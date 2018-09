Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ινδονησία

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, καταγράφηκε στην Ινδονησία. Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, σημειώθηκε ακόμη μία ισχυρή δόνηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν ακόμη 10.

Το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο αναφέρει πως η δόνηση ήταν 7,4 βαθμών και το επίκεντρο της εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα βόρεια του Παλού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 30 χιλιόμετρα.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι και οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όμως η προειδοποίηση ήρθη μία ώρα αργότερα.

Νωρίτερα σήμερα είχε σημειωθεί ένας ακόμη ισχυρός σεισμός στην ίδια περιοχή της τάξης των 7.5 Ρίχτερ, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν ορισμένα σπίτια.

