Best seller το βιβλίο συνταγών της Μέγκαν Μαρκλ πριν ακόμα κυκλοφορήσει!

Η Μέγκαν Μαρκλ σήκωσε μανίκια, φόρεσε ποδιά και μαγείρεψε μαζί με εθελόντριες για τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και τα υπάρχοντά τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Ιούνιο στον Πύργο του Γκρένφελ, στο δυτικό Λονδίνο με τραγικό απολογισμό 72 θύματα.

Η Μέγκαν μαγείρεψε με τις γυναίκες της κοινότητας, γέλασε και έπαιξε με τα παιδιά και επίσης βοήθησε στη δημιουργία ενός βιβλίου συνταγών, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς.

Πρόκειται για το έργο «Together: Our Community Cookbook» του οποίου επιμελήθηκε τον πρόλογο. Μάλιστα, φιγουράρει στο εξώφυλλο ενώ οι συνταγές είναι απλές και προέρχονται από τις γυναίκες που μαγειρεύουν στην οικογένειά τους.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί την Πέμπτη στην τιμή των 11 ευρώ, έγινε ήδη best seller στις προπαραγγελίες του Amazon και άφησε πίσω του το «Lethal White» της επιτυχημένης συγγραφέως του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, το «This is Going to Hurt» του Άνταμ Κέι αλλά και το νέο βιβλίο του τηλεοπτικού σεφ Τζέιμι Όλιβερ «Jamie Cooks Italy» με συνταγές από την ιταλική κουζίνα.

