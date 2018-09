Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας. Νέοι δασμοί 200 δισ. από τον Τραμπ

Δασμούς 10% σε εισαγόμενα κινέζικα προϊόντα αξίας περίπου 200 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο με απρόβλεπτες συνέπειες στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Τραμπ απείλησε μάλιστα ότι θα επιβληθούν δασμοί σε ακόμη περισσότερα προϊόντα, αξίας άλλων 267 δισ. δολαρίων, εάν το Πεκίνο απαντήσει. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου με την οποία αναγγέλλονται οι δασμοί, διατυπώνεται η προειδοποίηση ότι εάν η Κίνα προχωρήσει σε μέτρα αντιποίνων εναντίον αμερικανών αγροτών ή εναντίον αμερικανικών βιομηχανιών, «θα περάσουμε αμέσως στην τρίτη φάση, η οποία περιλαμβάνει δασμούς σε επιπρόσθετα εισαγόμενα προϊόντα αξίας κατά προσέγγιση 267 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η επιβολή των δασμών στα προϊόντα αυτά θα τεθεί σε εφαρμογή την 24η Σεπτεμβρίου και το ύψος τους θα αυξηθεί στο 25% από 1ης Ιανουαρίου 2019, ώστε να δοθεί χρόνος σε αμερικανικές εταιρείες να προσαρμόσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους στρέφοντάς τις σε άλλες χώρες, ανέφερε στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Λίου Χε συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αργότερα στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κινεζική αντίδραση.

Από τη νέα ομοβροντία των δασμών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ εξαιρέθηκαν προϊόντα όπως τα «έξυπνα» ρολόγια χειρός και τα smartphones της Apple που κατασκευάζονται σε κινεζικά εργοστάσια, που όμως ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε αυτή που ο Λευκός Οίκος αποκάλεσε την «τρίτη φάση» των δασμών.

Tariffs have put the U.S. in a very strong bargaining position, with Billions of Dollars, and Jobs, flowing into our Country - and yet cost increases have thus far been almost unnoticeable. If countries will not make fair deals with us, they will be “Tariffed!”