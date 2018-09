Προκαλεί ο Ερντογάν: Δεν θα μειώσουμε, θα αυξήσουμε τα στρατεύματα μας στην Κύπρο

“Μας ζητούν να μειώσουμε τον αριθμό των στρατευμάτων μας στην Κύπρο. Μην μας παρεξηγήσετε. Εμείς θα τα αυξήσουμε”.

Την ανατριχιαστική αυτή δήλωση έκανε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους σύμφωνα με το EHA News.

Αναφέρθηκε και στο φιλοτουρκικό σχέδιο Ανάν, παρουσιάζοντας τις γνωστές τουρκικές δικαιολογίες, το οποίο βεβαίως παρέδιδε την Κύπρο στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας.

Η δήλωση του κ. Ερντογάν δείχνει και την απόφαση του να τηρήσει σκληρή στάση στο Κυπριακό και γίνεται πριν από την απόφαση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επανέναρξη ή μη των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τον προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.

#BREAKING:#Turkish President Erdogan:



"They tell us to reduce the number of our troops in #Cyprus, we're going to increase it." pic.twitter.com/deAg6p6SLs