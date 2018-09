Νέες απειλές Ερντογάν: Θέμα λίγων λεπτών να φτάσει ο στρατός μας στην Κύπρο

Nέες απειλές εκτοξεύει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος στο ταξίδι της επιστροφής από το Αζερμπαϊτζάν ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αναφορά στην Κύπρο και τα κατεχόμενα.

Οπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ Μανώλης Κωστίδης ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε «Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα στρατιωτικής βάσης στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Είναι θέμα λίγων λεπτών να φτάσουμε εκεί από τα δικά μας εδάφη όπως και να φτάσουμε στην ανατολική Μεσόγειο. Όμως η Ελλάδα δεν έχει μια τέτοια εγγύτητα. Όμως υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Αν έχουμε όμως ανάγκη θα ιδρύσουμε στρατιωτική βάση εκεί. Είναι σημαντική η στρατιωτική ύπαρξη μας εκεί».

Ο τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε: «μας λένε πως πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των στρατιωτικών μας δυνάμεων. Μη μας παρεξηγήσουν όμως δεν θα το μειώσουμε τον αριθμό των δυνάμεων μας. Θα τον αυξήσουμε, δεν θα τον μειώσουμε. Δεν ακούν λόγια. Αν άκουγαν θα είχαμε λύσει το θέμα με τον Κόφι Ανάν. Τι υποσχέθηκαν στο δημοψήφισμα και τι έκαναν; Eμείς είπαμε το ναι εκείνοι όχι. Έβαλαν αυτούς στην Ε.Ε. εμάς μας άφησαν έξω. Από εδώ και πέρα για εκεί, όποια είναι η δική μας συνταγή που ανακοινώνουμε, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συνταγή».

