Συμπλοκές με μαχαιρώματα στο Λούτον της Αγγλίας. 7 τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο Λούτον της Αγγλίας, όπου βγήκαν μαχαίρια, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δυνάμεις της έσπευσαν στο σημείο, όταν έλαβαν αναφορές για μεγάλο καβγά πολλών ατόμων στο Λούτον. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του καβγά βγήκαν μαχαίρια, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να τραυματιστούν.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας εξ αυτών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταδίδει το BBC.

Οι Αρχές βρίσκονται ακόμα στο σημείο, όπου διεξάγουν έρευνα για το συμβάν, παίρνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

The start of the mass brawl earlier in Bury Park, Luton.

One person is in a critical condition and six others are in hospital with stab wounds. #BrokenBritain #Luton #BuryPark #ShitHole pic.twitter.com/ysDd9HqOWu