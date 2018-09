Tρόμος στη Βοστόνη από εκρήξεις στο δίκτυο αερίου. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν την Πέμπτη, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους τριών κοινοτήτων βόρεια της Βοστόνης να εκκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους, έπειτα από σειρά δεκάδων εκρήξεων και πυρκαγιών που οφείλονταν σε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η αστυνομία της Πολιτείας της Μασαχουσέτης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης καταμέτρησαν 70 «πυρκαγιές, εκρήξεις και έρευνες εξαιτίας έντονης οσμής αερίου» στις κοινότητες Λόρενς, Άντοβερ και Βόρειο Άντοβερ, ανέφερε η αστυνομία.

The Latest: Authorities say an 18-year-old man has died after a house exploded amid gas explosions north of Boston, sending a chimney crashing into his car. https://t.co/niND0fd7sY

Ενας 18χρονος σκοτώθηκε όταν από την έκρηξη καμινάδα εκσφενδονίστηκε πάνω στο αυτοκίνητό του. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο της Λόρενς, διευκρινίζοντας ότι ένας από τους τραυματίες διακομίστηκε σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τουλάχιστον ένας πυροσβέστης.

«Εκκενώστε όλα τα κτίρια και όλα τα σπίτια», επαναλάμβανε ένας αξιωματούχος με τηλεβόα στη μία από τις τρεις κοινότητες, όπως καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της τοπικής εφημερίδας Eagle Tribune.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές εκκενώσεις στις συνοικίες όπου υπάρχει μυρωδιά αερίου», ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία μέσω Twitter, τονίζοντας ότι ήταν ακόμη «πολύ νωρίς για να γίνουν υποθέσεις για τα αίτια».

Πάντως οι αρχές ζήτησαν συγκεκριμένα από τους κατοίκους που προμηθεύονται αέριο από την εταιρεία Columbia Gas να εγκαταλείψουν «αμέσως» τα σπίτια τους.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έκανε εργασίες συντήρησης στους αγωγούς φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Μασαχουσέτης για να βελτιωθεί η ασφάλεια του δικτύου της.

Τουλάχιστον ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Μια ομάδα ερευνητών της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) θα μεταβεί στην περιοχή σήμερα [Παρασκευή] το πρωί, γνωστοποίησε η υπηρεσία μέσω Twitter.

LATEST: Evacuations are taking place in multiple neighborhoods north of Boston where residents have smelled gas, according to Massachusetts State Police.



Authorities confirmed fires and explosions at 39 locations: https://t.co/FLlKiNwVMO pic.twitter.com/HYPFyccL7K