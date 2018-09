Αποτίω φόρο τιμής στο θάρρος του Τσίπρα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με την πΓΔΜ

Αδύνατο να φανταστεί κανείς το μέλλον της Ευρώπης χωρίς την Ελλάδα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Β.Ντομπρόβσκις κατα την παρέμβαση στη συζήτηση που διεξάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ υπογράμμισε: «Αποτίω φόρο τιμής στο θάρρος του Τσίπρα και των συνεργατών του για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με την πΓΔΜ». Αποτελεί παράδειγμα για όλους μας, είπε.

Ο κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα πέρασε σε μια νέα σελίδα, η ανεργία μειώθηκε και η ανάκαμψη επετεύχθη χάρη στις προσπάθειες και τις θυσίες των Ελλήνων. «Δεν αποκλείω η ελληνική οικονομία να μας αιφνιδιάσει ευχάριστα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, τόνισε ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν κοινές λύσεις σε πνεύμα αλληλεγγύης.

#Greece plays a vital role in the stability of the Western Balkans. I’d like to pay tribute to the leadership of Prime Ministers @tsipras_eu and @Zoran_Zaev who have acted in a spirit of openness and compromise in the interest of their countries and the whole region. pic.twitter.com/HlKXTyMh1Z