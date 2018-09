Ο τυφώνας Φλόρενς αναβαθμίστηκε και απειλεί τις ΗΠΑ

Επί ποδός βρίσκονται οι κάτοικοι των κοινοτήτων στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, οι οποίοι προετοιμάζονται για τον τυφώνα Φλόρενς, που αναμένεται να χτυπήσει σφοδρά την περιοχή μέσα στην εβδομάδα: τα σουπερμάρκετ ανανεώνουν συνεχώς τα ράφια με νερό και ψωμί, ενώ τα καταστήματα εφοδιασμού πωλούν μεγάλες ποσότητες κόντρα πλακέ και γεννήτριες.



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναβάθμισε τον τυφώνα σε κατηγορία 4 σε νεότερη ενημέρωση. Η Φλόρενς συνοδεύεται αυτή τη στιγμή από ανέμους 115 μιλίων ανά ώρα και ριπές μέχρι 140 μίλια την ώρα, καθιστώντας τον ένα μεγάλο τυφώνα που μπορεί να κάνει «καταστροφικές» ζημιές.



Μάλιστα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση, καθώς ο τυφώνας κινείται προς τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, όπου θα μπορούσε να εξαπολύσει τη μανία της ως την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει χτυπήσει την περιοχή εδώ και τρεις δεκαετίες.



Οι τουρίστες και οι κάτοικοι απολάμβαναν τον ευχάριστο καιρό έξω, την Κυριακή, ωστόσο, σήμερα, Δευτέρα οι εργαζόμενοι σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών ενημερώθηκαν ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για μια εβδομάδα που αναμένεται μεγάλη. «Ο τυφώνας αυτός γίνεται όλο και ισχυρότερος» και βρίσκεται καθοδόν για μια ευθεία επίθεση στην Κοαρολίνα», δήλωσε ο μετεωρολόγος του CNNi Chad Myers.



Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προβλέπει ότι ο τυφώνας θα χτυπήσει την ακτή αργά το βράδυ της Πέμπτης ή νωρίς το πρωί της Παρασκευής.









Κύματα ύψους μέχρι και 15 πόδια θα μπορούσαν να φτάσουν την ακτή, σύμφωνα με τον Myers, ενώ μέχρι και 20 ίντσες βροχής θα μπορούσαν να «βυθίσουν» ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας.



Το κέντρο του τυφώνα εκτιμάται ότι θα μετακινηθεί μεταξύ Βερμούδων και Μπαχάμες την Τρίτη και Τετάρτη και θα προσεγγίσει την ακτή της Νοτιοανατολικής Αμερικής την Πέμπτη.



Από τον τυφώνα επηρεάζονται ήδη οι Βερμούδες και ορισμένες περιοχές της ανατολικής Ακτής. Από τον τυφώνα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ισχυρά ρεύματα, επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή, προειδοποιεί το κέντρο τυφώνα.



Ήδη, οι κυβερνήτες της Βιρτζίνια, και της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας, δήλωσαν ότι οι πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο και φυσικά ελπίζουμε το καλύτερο», δήλωσε ο κυβερνήτης τη Νότιας Καρολίνας Henry MvMaster και πρόσθεσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει στις κρατικές υπηρεσίες να διαθέσουν γρήγορα χρήματα στην ακτή.



Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Roy Cooper ζήτησε από τους κατοίκους να ενημερωθούν για τις οδούς διαφυγής και να εφοδιαστούν με βενζίνη στα οχήματά τους, σε περίπτωση που τους ζητηθεί να εκκενώσουν εκτάκτως την περιοχή.

Ουρές στα σουπερμάρκετ



Την ίδια ώρα, τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν στα σουπερμάρκετ την Κυριακή, καθώς οι πολίτες προσπαθούσαν να προμηθευτούν προμήθειες.





Checkout lines @Costco in Charleston running all the way to the back of the store. Hurricane #florence for the win! #chswx pic.twitter.com/xlYuwDexK4