ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Μέμφις. Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Τέσσερα άτομα φέρονται να έχουν τραυματισθεί από πυρά σε κλαμπ στο Purple Haze στο Μέμφις των ΗΠΑ. Ένοπλος άρχισε να πυροβολεί στις περίπου 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σε διεθνή ΜΜΕ αρχικά υπήρχαν αναφορές για νεκρούς, αλλά προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται αυτό.

Η ρεπόρτερ του καναλιού Fox13, Σέλμπι Σάνσον κάνει λόγο για πέντε άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Δεν είναι σαφές εάν μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγεται και ο δράστης.

Shooting at Purple Haze around 3:30 this morning. MFD tells us 5 we’re taken to the hospital. CSI just arrived on the scene. #FOX13GMM pic.twitter.com/ByBujs2FYs